Stromausfälle in zwei Wiener Bezirken: 4.000 Haushalte betroffen

Am Montag kam es nahezu zeitgleich in zwei Wiener Bezirken zu einem Stromausfall: In Floridsdorf (21. Bezirk) mussten ab 14.43 Uhr 1.000 Haushalte ohne Strom auskommen, in der Donaustadt (22. Bezirk) ab 14.45 Uhr etwa 3.000 Haushalte.

Grund für die Störung war laut Wiener Netze in beiden Fällen – aber unabhängig voneinander – ein defektes Kabel. Dieses dürfte jeweils bei Bauarbeiten beschädigt worden sein. Um 16.45 Uhr waren beide Gebrechen wieder behoben. Alle Haushalte sind wieder mit Strom versorgt, versicherten die Wiener Netze.