Stromausfall legt in Wien zwei Bezirke lahm: 1.500 Haushalte betroffen

An der Behebung der Störung arbeite man bereits auf Hochtouren, sagt der Sprecher der Wiener Netze: "Im Durchschnitt dauern Stromstörungen in Wien 90 Minuten. Da das Stromnetz in der Stadt eng vermascht ist, kann der Anschluss von mindestens zwei Seiten her mit Strom versorgt werden." Die Einsatzkräfte vor Ort hätten bereits mit der Umschaltung begonnen, weshalb damit zu rechnen sei, dass die Störung bald behoben werde, so Call.

Die Gasversorgung sei zwar sichergestellt, allerdings k√∂nne es vorkommen, dass Gasthermen, die zum Funktionieren Strom ben√∂tigen, keine W√§rme produziert h√§tten, so Call. "Manche, vor allem √§ltere Gasthermen m√ľssen deshalb neu gestartet werden. Andere machen das automatisch."

Zur Ursache der Stromst√∂rung k√∂nne das Unternehmen noch keine Ausk√ľnfte geben. "Allerdings gilt bei den Ursachen f√ľr externe Stromst√∂rungen die 3-B-Regel. Entweder Blitz, Baum oder Bagger", sagt Call. Am wahrscheinlichsten sei also, dass ein Bagger ins Netz geraten sei.