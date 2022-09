Stromausfälle und Gas-Geruch am AKH Wien

Donnerstagvormittag kam es am AKH Wien zu zwei Stromausfällen, die über einige Minuten andauerten. Grund dafür war ein technisches Gebrechen in einer von den Wiener Netzen betriebenen Trafo-Station am Gelände des Krankenhauses. Ein Kurzschluss, sagt Herwig Wetzlinger, Direktor der Teilunternehmung AKH Wien.

Nachdem es zu dem Gebrechen gekommen sei, habe das Krankenhaus die Notstromaggregate in Betrieb genommen und die klinischen Bereiche über den Notstrom versorgt. Lebenswichtige Bereiche, wie etwa OPs oder lebenserhaltende Maschinen, seien von den zwei kurzen Stromausfällen nicht betroffen gewesen. Die Ausfälle hätten sich aber dennoch bemerkbar gemacht, etwa bei den CTs, heißt es.

Rettungssperre

Während der Stromausfälle hat das AKH auch eine Rettungssperre verhängt, sagt Wetzlinger. Das bedeutet, dass keine Rettungswägen mehr ins AKH fahren durften. "Während der Stromausfall behoben wurde, konnten wir uns nicht auch noch um die Rettungen kümmern. Deshalb wurden die Rettungswägen auf andere Krankenhäuser umgeleitet", sagt Wetzlinger.

Mittlerweile sei das Problem an der Trafo-Station behoben. "Wir hängen wieder am öffentlichen Netz", sagt Wetzlinger.

Gas-Geruch

Kurz nach den Stromausfällen kam es am AKH aber zu einem weiteren Gebrechen: Im Krankenhaus wurde Gas-Geruch wahrgenommen. Die Leitung, aus der das Gas ausgetreten sein dürfte, wurde am späten Donnerstagvormittag abgedreht, sagt Wetzlinger. Die Kinderstation sei aber nicht - wie man zuvor befürchtet hatte - evakuiert worden.

"Die Polizei ist noch vor Ort und sucht nach der Ursache für den möglichen Gas-Austritt."

Gürtel gesperrt

Dass der Grund dafür im technischen Gebrechen der Trafo-Station liege, sei unwahrscheinlich, sagt Wetzlinger. Es handle sich dabei um weiter entfernte Örtlichkeiten.

Die Feuerwehr vermutet derweil, dass das Gas nicht im AKH sondern irgendwo außerhalb ausgeteten sei und der Gruch über das Fenster ins Krankenhaus gelangt sei. Für die Suche nach dem Leck wurde am späten Donnerstagvormittag der Gürtel gesperrt.