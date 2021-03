Streit zwischen Männern führt Polizei zu mutmaßlicher Diebin

Die Wiener Polizei musste am Montagabend ausrücken, weil in der Gaullachergasse in Wien-Ottakring zwei Männer aus noch unbekannten Gründen aneinandergeraten waren. Ein 37-jähriger Pole soll dabei einen 22-jährigen Mann mit einer Schusswaffe bedroht haben. Daraufhin kam es zwischen den beiden Männern zu einem Raufhandel.

Der 22-Jährige konnte sich in seiner Wohnung einsperren, woraufhin der 37-Jährige die Flucht ergriff. Die Polizei fand ihn aber wenig später in der Wohnung seiner Freundin in der Perfektastraße in Wien-Liesing, wo gleich die nächste Überraschung auf die Beamten wartete.

Bei der 32-jährigen Freundin des Polen fanden die Polizisten neben einer geringen Menge Cannabis auch mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke. Die Frau werde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt. Der 37-Jährige wurde festgenommen.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: