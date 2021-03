Bombenentschärfer in Österreich: Ein Job mit Sprengkraft

Gerade Oberösterreich, Niederösterreich und Wien sind immer noch Hotspots, was Bombenfunde angeht. Besonders viele Kriegsrelikte finden sich laut Innenministerium im Bereich des Frontverlaufes zwischen der deutschen Wehrmacht und den alliierten Mächten vom Ende des Zweiten Weltkrieges sowie in Bereichen von Industriezentren und Verkehrsknotenpunkten. In Oberösterreich ist das etwa der Bereich rund um die Voestalpine, auf deren Gelände sich von 1938 bis 1945 die Reichswerke Hermann Göring befanden.

Anrainer müssen zu Hause bleiben

Gerade in solchen Bereichen sind Bauarbeiten besonders gefährlich, vor allem weil laut Kreilmeier viele Kriegsrelikte immer noch intakte Zündvorrichtungen haben. Dann sei es vor allem wichtig, zu wissen, womit man es zu tun hat: „Bei einer Fliegerbombe von mehreren hundert Kilo können Splitter kilometerweit streuen. Kann das Relikt nicht abtransportiert werden, muss eine Sprengung vor Ort erfolgen und die Anrainer müssen in ihren Häusern bleiben. Das wird teilweise auch per Hubschrauber überwacht. Sicherheit geht vor.“

Übrigens: Nicht nur der Zweite Weltkrieg hat unterirdisch Spuren hinterlassen. Es werden auch noch regelmäßig Bomben aus dem Ersten Weltkrieg gefunden, die auch nach mehr als hundert Jahren noch intakte Zündvorrichtungen haben können.