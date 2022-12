Streit um Geld: Alkoholisierter 48-Jähriger schlug seine Frau in Wien

In einer Wohnung in Wien-Landstraße ist am Freitagnachmittag ein Streit um Geld zwischen einem Ehepaar eskaliert. Der Mann war betrunken und schlug seine Frau. Diese soll wiederum laut Polizeibericht dem 48-Jährigen mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen haben. Beamte nahmen den Rumänen, bei dem ein Messwert von 2,24 Promille festgestellt wurde, fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.