Der Streit um das Gehaltsschema für Stadt-Wien-Mitarbeiter erreicht am Mittwoch den Gemeinderat: „ Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, heißt ein Neos-Antrag mit der Forderung, dass Mitarbeiter freiwillig vom alten ins neue, seit 2018 gültige System wechseln können. Derzeit gilt es nur für Neueinsteiger.

Wie berichtet, wuchs zuletzt der Unmut der Bediensteten über die enormen Unterschiede zwischen den beiden Gehaltsmodellen. Das Einstiegsgehalt ist im neuen System zum Teil um mehrere hundert Euro höher.

Mitarbeiter des Krankenanstaltenverbunds ( KAV) haben eine Petition gestartet, in der sie ebenfalls eine Optierungsmöglichkeit fordern. Laut Initiator Heinrich Schneider hätten in nur fünf Tagen 900 Menschen unterschrieben, bis Ende März peilt er mehr als 10.000 Unterstützungserklärungen an.