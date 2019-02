Aufstand des KAV-Personals gegen das neue Gehaltsschema

Meist sind es besorgte Anrainer, die eine Petition starten, um zum Beispiel gegen ein Bauprojekt mobil zu machen. Dass Mitarbeiter der Stadt Wien dieses Instrument der direkten Demokratie nutzen, um ihrem Ärger öffentlich Luft machen, kommt hingegen nicht alle Tage vor.

Schauplatz des aktuellen Aufruhrs ist der Krankenanstaltenverbund ( KAV), Anlass das neue Besoldungsschema für die städtischen Mitarbeiter, das im Vorjahr eingeführt wurde.

Im Wesentlichen sieht das neue System höhere Einstiegsgehälter bei gleichzeitig flacheren Lohnkurven vor. „Das ist die größte personalpolitische Reform der Stadt in der Zweiten Republik“, verkündete der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ) seinerzeit bei der Präsentation.

Im KAV sehen das mittlerweile längst nicht alle Mitarbeiter so. Viele stoßen sich daran, dass das Modell nur für neu in den Dienst eingetretene Kollegen gilt. Für sie bringe die Besoldungsordnung „deutliche monetäre Verbesserungen, während die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im KAV diesbezüglich derzeit keine Möglichkeiten haben, ins neue Besoldungssystem zu wechseln“, heißt es in der Petition, die seit Kurzem online unterzeichnet werden kann.