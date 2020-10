Streit um Frau beim Imbissstand endet mit Morddrohung

Am Donnerstagabend sprach ein Passant in der Quellenstraße eine Funkstreife der Polizei an, da er bei einem nahen Imbissstand von einem Betrunkenen mit einem Messer bedroht worden sei. Der 30-Jährige soll von dem Mann wegen eines Streits um eine Frau mit dem Umbringen bedroht worden sein.

Die Polizei fuhr zu dem Imbissstand und nahm den Verdächtigen fest. Bei dem 45-Jährigen wurde das Messer gefunden, dieses wurde sichergestellt. Der Serbe ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Der Verdächtige hatte 1,83 Promille Alkohol im Blut.