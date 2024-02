Streit um Darmkrebs-Vorsorge: Gericht hebt Ausschreibung teilweise auf

Heißt in der Praxis: Wenn die Stadt die Ausschreibung durchführen will, muss sie die entsprechenden Punkte ändern.

Nach einer Prüfung der Causa entschied das Gericht nun: Für die Bewertung von Los eins (Abwicklung der Tests) sei man laut Bundesvergabegesetz nicht zuständig, sagt eine Sprecherin des Gerichts zum KURIER. Los zwei (betrifft die Darmspiegelungen) könne aber in der bestehenden Form nicht durchgeführt werden. 60 Prozent der Zuschlagskriterien würde laut Sprecherin der Faktor "Qualität" ausmachen, "es ist jedoch nicht definiert, was genau darunter zu verstehen ist".

Aus formalen Gründen sei lediglich ein Teilpunkt in den Ausschreibungsunterlagen zu Los zwei zu präzisieren. „Dabei geht es lediglich um eine Kleinigkeit bezüglich der genaueren Beschreibung der Qualitätskriterien“, so ein Hacker-Sprecher.

Wie die Kammer reagiert

Das heißt, dass die Ärztekammer die Ausschreibung vorerst nur verzögern, nicht aber wie geplant völlig verhindern konnte. Dennoch sieht auch sie sich als Sieger: "Das Verwaltungsgericht hat erkannt, dass der Auftraggeber intransparente und vergaberechtswidrige Bestimmungen vorgesehen hatte", heißt es aus der Wiener Ärztekammer. "Insbesondere die Zuschlagskriterien, deren jederzeitige Änderung sich der Auftraggeber vorbehalten hat, lassen eine Teilnahme am Vergabeverfahren in rechtskonformer Form nicht zu."

Und weiter: "Die gesamte Ausschreibung für Los zwei muss daher zurück an den Start. Um im Sinne der Patienten rasch in die Umsetzung des Darmkrebsscreenings zu kommen, befindet sich die Ärztekammer für Wien in laufenden Verhandlungen mit der Sozialversicherung und wird versuchen, diese nochmals zu beschleunigen. Damit wird der übliche Weg bei Vorsorgeleistungen in Österreich beschritten."

Über weitere rechtliche Maßnahmen will man erst entscheiden, wenn das schriftliche Urteil vorliegt.