Vorsorge steigert Heilungschancen: Darmkrebs-Programm wirkt

„Früherkennung ist einer der wichtigsten Schritte, um Krebs heilbar zu machen“, sagt Geschäftsführerin Andrea Konrath. Oftmals verhallen diese Appelle aber ungehört. Denn trotz Bemühungen der Politik und verschiedener Organisationen ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die Teilnahmerate von 30 bis – im besten Fall – 40 Prozent zu erhöhen. Das mittel- bis langfristige Ziel liegt bei 70 Prozent.

Musterschüler Burgenland

In einem speziellen Bereich gibt es aber Erfolge - beim Darmkrebs. Vor 20 Jahren war das Burgenland das Schlusslicht aller Bundesländer, heute ist man mit den wenigsten Neuerkrankungen und Todesfällen Musterschüler – sowohl in Österreich als auch in Westeuropa.