Streit eskaliert: Kontrahenten drohen sich mit Messer und Gewalt

Am Mittwochnachmittag kam es in der Quellenstraße in Wien-Favoriten zu einem Streit zwischen einem 21- und einem 23-jährigen Türken sowie einem 42-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Dabei soll der 21- Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll der 23-Jährige den 42-Jährigen gewürgt haben. Die beiden wurden auf freiem Fuß angezeigt. Das Opfer wurde nicht verletzt. Was den Streit ausgelöst hatte ist unklar.

