Strache: "Mein Leiberl war das peinlichste Stück auf Ibiza"

Kritik an den Behörden übt Heinz-Christian Strache im "ZiB2"-Interview im Zusammenhang mit den Erhebungen rund um seinen Wohnsitz: Am Dienstag wurde bekannt, dass der Ex-FPÖ-Chef "in räumlicher Trennung" von Ehefrau und Sohn und - daher im 3. Wiener Gemeindebezirk - lebe.

Bestätigen wollte Strache die Trennung nicht ("Das kommentiere ich nicht"). Dass er eigentlich in Klosterneuburg lebe, dementierte er aber erneut. Als seine Mutter aus Krankheitsgründen in ein Pflegeheim übersiedelt sei, habe er im März die Wohnung in Wien übernommen, so Strache. Und als er beschlossen habe, in Wien zu kandidieren, habe er seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegt, um "unter der Woche dort zu wohnen".

Die kolportierten Mietkosten seines "Nebenwohnsitzes" in Klosterneuburg in der Höhe von 3.500 Euro seien zudem falsch, so Strache. Diese lägen bei 2.300 bis 2.400 Euro. Genutzt habe er die Wohnung in Niederösterreich vor allem als "Repräsentationswohnung" in seiner Zeit als Vizekanzler. Dafür sei seine 65-Quadratmeter-Wohnung in Wien-Landstraße schließlich "nicht geeignet".