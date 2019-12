Stöckl im Park eröffnet: Zwei Jahre Streit um ein Stück Wiese

1,3 Millionen Euro Zusatzkosten für Gutachten, Sachverständige und Umplanungen. 66 Auflagen von der Behörde. Und eine um zwei Jahre verschleppte Eröffnung.

Das ist die Bilanz einer erbitterten Fehde zwischen der Bürgerinitiative „Kein Ballermann beim Belvedere“ und dem Wiener Gastronomen Walter Welledits.

Worum es in dem Streit geht? Auf den ersten Blick: Um das neue Lokal Stöckl im Park, das Welledits in wenigen Tagen im barocken Schwarzenberggarten in der Prinz-Eugen-Straße aufsperren wird. Auf den zweiten Blick: Um das Stück Wiese, auf dem die Gaststätte steht.

Und damit auch um die Frage, wer in der dicht verbauten Innenstadt Zugang zu Grünflächen hat.