Stinkende Penispflanze hat gleich drei neue Blatttriebe

Um die nötigen Wachstumsbedingungen zu garantieren, wurde die Pflanze nun in ein nicht öffentlich zugängliches Forschungsgewächshaus umgesiedelt. Der riesige Topf musste dabei in die Erde eingelassen und gegen die Bodenkälte isoliert werden. " Nur so kann - hoffentlich - gewährleistet werden, dass die bis zu 5 Meter hohen Blätter nicht an die Glashausdecke anstoßen, wenn sie voll entfaltet sind", heißt es auf der Website des Botanischen Garten.