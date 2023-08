Dass auch Kommentare oder Ratschlage, sein Kinder später oder zuhause zu stillen, nicht nur unangebracht, sondern auch ungesund sind, erklärt Hebamme Christina Ruthhofer: "Der Magen eines Neugeborenen ist am Anfang so klein wie eine Murmel. Sie müssen bis zu 16-mal in 24 Stunden gefüttert werden. Bei der Mutter kann sich nach vier Stunden ein Milchstau entwickeln, was wiederum zu einer Entzündung führen kann."

Keine Option seien Stillecken oder das Verweisen von Frauen in separate Räume. "Der öffentliche Raum soll sicherer werden für Stillende“, betont Ribarov. Mit der Initiative wolle MAM einen Beitrag leisten, um das Stillen in der Öffentlichkeit zu normalisieren und sichere Räume zu schaffen.