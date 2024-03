Steigende Jugendkriminalität: „Wollte cool wie ein Gangster sein“

Ihre Pläne schmiedeten sie in den Räumlichkeiten einer Moschee in Meidling. Zur Ausführung ihrer Taten hatten sie auch Schusswaffen organisiert, darunter eine Kalaschnikow. Sie suchten Zeitungsartikel über ihre kriminellen Machenschaften. Sollte einer von ihnen gefasst werden, wollten sie Anschläge auf Polizeiinspektionen und Behörden durchführen. Bei einigen der Beschuldigten steht im Raum, dass sie eine „fortgeschrittene religiös-islamistische Radikalisierung“ aufweisen.

13 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Wien befassen sich ausschließlich mit Jugendstrafsachen. Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen. „Dieser Trend wird anhalten“, glaubt auch die Staatsanwaltschaft Wien. Prävention und Bewusstseinsbildung seien daher wichtig. Zur Herabsetzung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre (aktuell wird man in Österreich mit 14 Jahren strafmündig), will man aber nicht öffentlich Stellung nehmen. „Das ist eine rechtspolitische Frage, die ich an das Justizministerium weitergebe. Wir beteiligen uns aber gerne an der Diskussion“, sagt Leiterin Obenaus.