Zwei Demonstrationen können in der Wiener Innenstadt am Samstagnachmittag für Stau sorgen. Beide Demonstrationen starten ab 14 Uhr in der Innenstadt. Sie verfolgen jedoch unterschiedliche Ziele.

Die Demo "Solidarität mit Widerstand im Iran" startet um 14 Uhr am Karlsplatz. Rund 5.000 Personen werden erwartet. Die Menschengruppe soll schließlich über den Karlsplatz, Schwarzenbergplatz, Rennweg und Fasangasse weiterwandern. Das Ziel ist der Schweizergarten der zwischen 16 und 21 Uhr erreicht werden kann.

Die Demonstration "Fairdenker" startet um 14.30 am Heldenplatz. Rund 3.000 Menschen werden erwartet. Die Route verläuft vom Burgtor, zur Ringstraße über den Franz-Josefs-Kai wieder retour zum Heldenplatz. Ein Ende ist für 17 Uhr geplant.

Ringsperre

Auf allen Straßenzügen ist mit Sperren und Stau zu rechnen. Auch öffentliche Verkehrsmittel können von Verspätungen betroffen sein.