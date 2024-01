Städtische Kindergärten bleiben am Mittwoch in Wien geschlossen

Jetzt ginge es laut dem stellvertretenden younion-Vorsitzenden darum, dass diese zusätzliche Mittel entsprechend richtig eingesetzt werden: "Neue Plätze zu schaffen ohne sich dabei um das notwendige Personal zu kümmern, kann natürlich nicht funktionieren."

Obermüller kritisiert in diesem Zusammenhang auch den oberflächlichen Vergleich zwischen privaten und öffentlichen Einrichtungen in Wien, der in Medien aufgetaucht ist: „Einfach zu schauen, was da und dort ein Kind kostet, ist purer Populismus. Denn was zum Beispiel nicht eingerechnet wird, sind die längeren Öffnungszeiten und die geringeren Schließtage. Außerdem sind viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen in den öffentlichen Einrichtungen in Wien. Hier braucht es auch wesentlich mehr Mittel.“