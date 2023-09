Um den Anteil derjenigen, die dauerhaft bleiben, auf 50 Prozent zu erhöhen, will man für die pädagogische Ausbildung nötige Formalitäten erleichtern.

Was Kronke beobachtet: „Der überwiegende Teil der Interessierten entscheidet sich für einen Quereinstieg als Lehrer. Der Quereinstieg in den Kindergarten braucht viel mehr Überzeugungsarbeit, da der Beruf in der eigenen Vorstellung mit weniger Prestige verbunden ist. Das wollen wir ändern.“