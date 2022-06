Stadthalle: Prokuristin wehrte sich erfolgreich gegen Kündigung

Konflikt in der Führung

Sie war es auch, die im Jahr 2020 die Kündigung durchführte – gemeinsam mit einem Prokuristen aus ihrem Geschäftsbereich. Das war nur deshalb möglich, weil unmittelbar davor die Geschäftsordnung geändert worden war. Ohne diese Änderung hätte es auch der Unterschrift von Geschäftsführer Wolfgang Fischer bedurft, um so eine Kündigung durchführen zu können. Und dieser hatte sich dezidiert dagegen ausgesprochen.

Letztlich dürfte auch die Rivalität zwischen Gollowitzer und Fischer bei der Kündigung eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das wird durch eine Passage im Urteil deutlich gemacht:

„Aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens steht folgender Sachverhalt fest: Dr. Gollowitzer beschloss vor dem Hintergrund eines aus einer Zeit als Geschäftsführer der beklagten Partei herrührenden Konflikts zwischen ihm und Fischer, die Kündigung der Klägerin zu veranlassen. Notwendiges und hinreichendes Motiv war für Dr. Gollowitzer, Fischer durch die Kündigung der für diesen wichtigen Mitarbeiterin zu treffen.“ Außerdem habe es bei Gollowitzer „eine negative Einschätzung der Persönlichkeit der Klägerin“ gegeben.

Am Tag vor der Kündigung habe dieser sich „grünes Licht“ aus dem Rathaus geholt, heißt es weiter in dem Urteil. Außerdem tauchte auch noch eine Whatsapp-Nachricht an die Geschäftsführerin auf: „Heute machen wir die Welt ein Stück weit besser.“