Stadtführungen: „Wien mal anders“ erleben

Vom Zentrum der Hauptaula führt eine imposante Treppe in den zweiten Stock. Dort am Ende der Stiege thront die Marmorstatue Justitia. Dreht man sich um und blickt zum Eingang, sieht man den Doppeladler, in dem die Symbole der Republik und der Monarchie vereint sind. Diese Entdeckungen kann man im Justizpalast machen, den man ab Februar als zweiten Teil der Kombi-Tour „Parlament Führung – ein Blick hinter die Kulissen“ von „Wien mal anders“ besuchen kann.

Im Jänner letzten Jahres gründeten die Eigentümer Elisabeth „Lizzy“ Hillinger und Raimund Novotny ihr Unternehmen „Wien mal anders“, das sie gemeinsam aufgebaut haben. Die Idee dahinter ist, die Stadt abseits der Trampelpfade der Touristen kennenzulernen und versteckte Orte in der Hauptstadt zu entdecken. „Die Idee war, Bestehendes neu zu interpretieren und Emotionen mit den Aktivitäten zu verbinden. Was für den Einheimischen interessant ist, gefällt meist auch den Touristen“, erklärt Novotny. Die eigene Neugier war der Antrieb. „Das, was nicht alltäglich ist, will man ja selbst erleben.“

Die Qualität sei ihnen sehr wichtig, sagt Lizzy Hillinger. „Wir gestalten unser Angebot so, wie wir es selber gerne machen würden. Wir achten darauf, klimafreundlich zu sein und nur Produkte zu beziehen, bei denen man weiß, wo sie herkommen.“