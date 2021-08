Zeitreisen in Wien: Von der Türkenbelagerung in die Goldenen 20er

Bei der ersten Wiener Führung sind derzeit sechs Stationen eingeplant: Man sieht etwa eine mittelalterliche Prozession auf dem Stephansplatz. Eine andere Station in der Nähe zeigt eine Szene der Türkenbelagerung. Wie die Pest in Wien wütete, erlebt man bei der Station am Graben (Pestsäule).

Und die Ausfahrt der Kaiserin Elisabeth zu einem Jagdausflug wird bei der Hofburg am Äußeren Burgtor (Heldenplatz) dank virtueller Realität erlebbar. Dann gibt es da noch Szenen aus den Goldenen 20ern, gleich bei der Wiener Staatsoper, und das Ende des Zweiten Weltkrieges spielt wieder vor dem Stephansdom.