Stadtführungen als Zeitreise: Alte Grantscherb'n und biedere Mädchen

Den geschichtlichen Hintergrund liefert Fremdenführer Lukas-Köllner zwischen den Stationen: „Das Spitzelwesen hatte unter Metternich Hochkonjunktur, da hatten die Wände Ohren. Daher traf man sich zum Plaudern und Politisieren gerne bei Hausmusikabenden.“ Und Beethoven sei häufig umgezogen, mehr als 20 Adressen seien bekannt: „Er ist möglicherweise ein etwas unleidlicher Zeitgenosse gewesen“, fügt er hinzu und lacht.

Der Bürgermeister wurde hingerichtet

Blutiger wird es Am Hof: Dort schrubbt ein Mann den Boden. „Die Überreste der Vierteilung von Bürgermeister Wolfgang Holzer“, erklärt er. Die Politik, auch heute zuweilen heikles Terrain, konnte im 15. Jahrhundert nämlich wortwörtlich den Kopf kosten. Am Hof wurde geköpft und gevierteilt, und das vor aller Augen. „Die Leute haben geschrien und mit faulem Gemüse geworfen“, erzählt der Reiniger. Holzer, dem Hochverrat vorgeworfen wurde, habe um Gnade gefleht. „Aber seine Sehnen an Armen und Beinen wurden durchtrennt und seine Gliedmaßen dann an vier prächtige Hengste angebunden.“