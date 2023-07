Stadtentwicklung: Mehr Mut und mehr Grün für die Muthgasse

New York als Vorbild

Daher könnte hier ein Hochpark entstehen – nach Vorbild des High Line Parks in New York: Eine ehemalige Güterzugtrasse in Manhattan wurde zu einem Park umgestaltet, der mittlerweile acht Millionen Besucher pro Jahr anzieht.

Über 800 Meter und auf 41 Stadtbahnbögen erstreckt sich das potenzielle Areal in Wien. Das wären 8.000 Quadratmeter zum Flanieren im Grünen: „Wir könnten hier Foodtrucks aufstellen oder einen Weihnachtsmarkt errichten, den wir Döblinger uns so sehr wünschen“, sagte Resch. Auch den Donaukanal und die Weinberge wolle man anbinden. „Dann wären wir aus keinem Reiseführer mehr wegzudenken.“

Noch Zukunftsmusik

Freilich, noch ist das Zukunftsmusik: Konkrete Schritte müsse man nun im Landtag beschließen. Aber auch Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, ist ein Fürsprecher der Nutzung der Stadtbahnbögen als Freizeitareal: „Arbeit, Wohnen und Freizeit sollen in Wien kleinräumig möglich sein“, betonte er.

Technologie der Zukunft

Was Arbeitsplätze betrifft, so wolle man sich zu einem „starken Pharmastandort und Biotechnologie-Hotspot entwickeln“, erklärte Alexander Biach, Direktor-Stellvertreter der Wiener Wirtschaftskammer.

Aktuell haben bereits 300 Unternehmen ihren Standort im Stadtquartier Muthgasse, sie beschäftigen 6.760 Mitarbeiter. Die Universität für Bodenkultur, die bereits hier angesiedelt ist, könne etwa „wie ein Magnet“ wirken und noch mehr Unternehmen aus dem Forschungsbereich anziehen. Unter anderem seien auch 265 neue serviced Apartments geplant, etwa für Forscher, die vorübergehend hier arbeiten.

"Musterbeispiel für Stadtentwicklung"

„Bisher wurden rund 300 Millionen Euro in der Muthgasse investiert, weitere 445 Millionen sind in Planung“, erklärte Biach. Bei einer Entwicklung zu einem Technologie-Cluster könne man mit einer jährlichen Wertschöpfung von 420 Millionen Euro rechnen. „Das Stadtquartier könnte jedenfalls ein Musterbeispiel für Stadtentwicklung werden“, betonte Biach.

