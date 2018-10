Stadt Wien bricht Ortstaxe-Verhandlungen mit Airbnb ab

Seit mehr als einem Jahr wurden die Verhandlungen geführt. Ausgangspunkt war eine geplante Vereinbarung laut dem Wiener Tourismusförderungsgesetz. Regelungen zum Datenschutz, Datenaustausch, Kontrollmöglichkeiten und die gesammelte Abführung der Ortstaxe. Doch Airbnb verweigerte der Stadt eine Kontrollmöglichkeit darüber, ob die überwiesene Summe an Ortstaxe auch tatsächlich der Anzahl der Vermieter entspricht. Airbnb will laut Stadt nicht einmal in Verdachtsfällen, also wenn die Vermutung besteht, dass an einer bestimmten Adresse keine Ortstaxe abgeführt wird, personenbezogene Daten offenlegen.