Stadt versteigert alte Fahrzeuge: Brauchen Sie ein Müllauto?

Buhl aber sucht nur den Mäher. Warum? „Ich hab mir da schon einmal einen gekauft, aber da fehlen so viele Teile im Hintergrund“, erzählt er. Also sucht er eigentlich Ersatzteile. Denn die ausgemusterten Fahrzeuge sind vielfach reparaturbedürftig und nicht amtlich überprüft – worauf auch die Stadt selbst hinweist. Wer ein Fahrzeug oder Gerät erwerben will, muss ein schriftliches Gebot abgeben, das bis spätestens 7. September, 13 Uhr, im Büro der MA48 in Margareten einlangen muss.