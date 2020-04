So läuft das Geschäft der Pfandleiher während der Krise

38 Milliarden Euro will die Regierung für Selbstständige, Kurzarbeiter, Vereine und Betriebe bereitstellen, damit sie liquide sind und wirtschaftlich überleben können. Doch Anspruch auf die Hilfen haben nicht alle. Für so manche gibt es seit vergangener Woche zumindest eine kleine Hilfe: Die Pfandleiher waren unter den ersten Branchen, die vergangene Woche wieder öffnen durften. „Eigentlich geht es um Menschen, die ihr Zeug versetzen müssen, damit sie an Geld kommen. Wissen viele nicht, dass das für manche Menschen sehr relevant ist“, erklärte Grünen-Klubchefin Sigi Maurer vor wenigen Tagen die Entscheidung der Regierung (sie löschte den Tweet).