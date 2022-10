Stadt und Ärztekammer streiten über die Ausbildung von Medizinern

„Ziel ist allerdings nicht die Verbesserung der Ausbildungsqualität, sondern die fachlich-medizinische Kompetenz der Ärzteschaft auszuschalten“, kritisiert Stefan Ferenci, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer.

Er geht mit der Stadt Wien scharf ins Gericht: Andere Bundesländer würden weiter die Kammer mit diesen Zuständigkeiten betrauen wollen, Hacker hingegen wolle die Verantwortung darüber Beamten übertragen. Im Büro Hacker versteht man die Aufregung nicht. Man setze nur um, was durch die Novelle des Bundesgesetzes vorgegeben werde. Nur der formelle Akt wandere in die Zuständigkeit des Landes, betont ein Sprecher. Weiterhin in der Hand der Ärztekammer bleibe die Ausarbeitung jener Kriterien, die ein Spital erfüllen muss, das Ärzte ausbilden will. Es bestehe dabei eine enge Kooperation zwischen Kammer und Behörden.

Hacker selbst sagt dazu: „Ich freue mich jedenfalls, dass die Ärztekammer nun bereit ist, über die weitere Entwicklung der Ausbildung der Ärzte in den Dialog zu treten.“ Josef Gebhard