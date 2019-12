SPÖ will über Zukunft der Gumpendorfer Straße diskutieren

"Wir haben noch kein fertiges Bild, wie die zukünftige Gumpendorfer Straße aussehen soll, in der Lade", sagt der Mariahilfer SPÖ-Bezirkschef Markus Rumelhart. Darum wollen die Sozialdemokraten nun in einem Bürgerbeteiligungsverfahren über ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die 2,4 Kilometer lange Verkehrsader diskutieren. Zudem schwebt der Bezirkspartei eine Verkehrsuntersuchung und eine Potenzialanalyse des öffentlichen Raums vor.

Man wisse zwar nicht, wohin die Reise gehe - eine Entwicklung sei aber notwendig, heißt es aus der Mariahilfer SPÖ. Habe sich rund um die Gumpendorfer Straße in der jüngeren Vergangenheit doch vieles verändert: So wurde die Mariahilfer Straße zur Fußgänger- und Begegnungszone. In Letzteres verwandelte sich auch die Otto-Bauer-Gasse und ein Teil der Königsegggasse wurde in eine Fußgängerzone umgewandelt. Dazu kommen der Radweg auf der Linken Wienzeile sowie die Verlängerung der U2, die die Gumpendorfer Straße kreuzt.