SPÖ sucht vor Wiener Wahl wieder einmal ihre verlorenen Wähler

"Und da kommen sie erst jetzt drauf?" Das fragt Politologe Peter Filzmaier ironisch. Man habe sich so eine Mobilisierungsdiskussion eingehandelt, auch wenn andere Parteien – wie die ÖVP – noch schlechter abgeschnitten haben.

Auch die offen zur Schau gestellte Distanz zu Eugen Freund einiger Wiener Roter hat nicht geholfen. Das Resultat: "Einerseits hat man kleine Bezirke an die Grünen verloren, viel schlimmer ist aber die Entwicklung in den Flächenbezirken", sagt Filzmaier. In einigen Wahlsprengeln von Simmering, Favoriten oder Floridsdorf war die FPÖ bereits stimmenstärkste Partei. "Das tut sehr weh."

Die Parteispitze tagte am Montag, um über die weitere Vorgehensweise zu beraten. Nach außen hin übte man sich noch in Gelassenheit. Auf die falschen Themen oder den falschen Spitzenkandidaten habe man nicht gesetzt, sagt etwa Umweltstadträtin Ulli Sima. Und: "Im Gegensatz zur ÖVP, die auf den vierten Platz abgerutscht ist, haben wir das Ergebnis gehalten." Auch Landesparteisekretär Christian Deutsch sieht keinen Grund zur Panik. Die SPÖ-Funktionäre hätten sich ordentlich ins Zeug gelegt, und das werde man auch 2015 machen. Deutsch: "Die Absolute ist unser Wahlziel."