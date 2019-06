U-Kommission prüft Geldflüsse in SPÖ-nahe Vereine

Doch das könnte durchaus in das Kalkül der FPÖ passen: Bei einem früheren Start wären die Tagungen völlig vom Nationalratswahlkampf und der Regierungsbildung überlagert. Gleichzeitig wird so sichergestellt, dass die U-Kommission, die auf zwölf Monate befristet ist, bis an die nächste Wien-Wahl im Herbst 2020 heranreicht und womöglich im Wahlkampf-Endspurt unangenehme Überraschungen für die SPÖ zutage bringt.

Bei den Roten gibt man sich trotzdem „völlig tiefenentspannt“, wie es ein Sprecher des Rathauklubs formuliert: „Die FPÖ kündigt jetzt schon zum dritten Mal eine U-Kommission an. Zuerst jene zum KH Nord. Daraus wurde nichts – sie kam erst auf rot-grüne Initiative zustande. Vor Bekanntwerden des Strache-Videos wollte sie eine zum Wiener Gesundheitssystem – auch daraus wurde nichts.“

Während ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch die Einsetzung der U-Kommission uneingeschränkt begrüßt („es geht um den rechtschaffenen Umgang mit dem Steuergeld der Wiener“), sind die Neos zwiegespalten: „Es ist zwar durchaus bizarr, dass gerade die FPÖ nach dem Ibiza-Skandal das Thema parteinahe Vereine für sich entdeckt – nichtsdestotrotz weisen wir seit Jahren auf die zahlreichen Missstände hin, die durch diese Konstruktionen entstanden sind“, sagt Klubchef Christoph Wiederkehr. Er fordert, dass auch Vereine im Umfeld anderer Parteien untersucht werden.

Erfolg fraglich

Nach dem „lächerlichen bis peinlichen“ Versuch der FPÖ, das gesamte Wiener Gesundheitswesen zu durchleuchten, sei das Thema Vereine schon besser für eine U-Kommission geeignet, heißt es in Oppositionskreisen. Wobei: Es sei fraglich, ob das Gremium eine politische Partei zwingen könne, bestimmte Sachverhalte offenzulegen. Möglich sei das nur, wenn diese in den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung fallen würden.