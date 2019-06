Nächste Wiener U-Kommission in den Startlöchern

Die U-Kommission zum KH Nord ist kaum Geschichte, doch schon bald werden Wiens Gemeinderäte über die nächsten skandalträchtigen Vorgänge in der Stadt brüten müssen: Bei ihrer Klubklausur will die Wiener FPÖ am Dienstag das Thema der nächsten U-Kommission präsentieren, die diesmal auf deren Antrag eingesetzt wird.

Wie in Rathaus-Kreisen zu hören ist, sollen aber nicht – wie ursprünglich geplant – Missstände im Wiener Krankenanstaltenverbund ( KAV) untersucht werden, sondern ein ganz anderes Thema: Vermutlich die fragwürdigen Praktiken bei der Förderung stadtnaher Vereine im Dunstkreis der Wiener SPÖ. Aktueller Anlassfall: Ein vernichtender Bericht des Rechnungshofs zum „Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung“, über den der KURIER bereits im Dezember berichtet hat.