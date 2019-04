Enorme Geldflüsse an SPÖ-nahen Donauinselfest-Verein

Der Vorstand ist durchwegs mit (ehemaligen) SPÖ-Spitzenfunktionären besetzt. Eine Auswahl: Präsident ist Kurt Wimmer, bis 2013 SPÖ-Bezirksvorsteher in Margareten. Vizepräsidenten sind Elisabeth Hakel (ehemalige SPÖ-Nationalratsabgeordnete), Susanne Schicker (ehemalige SPÖ-Stadtschulratspräsidentin) und Josef Urban (ehemaliger Organisationssekretär der SPÖ).

Seit Jahren kritisieren die Neos die in ihren Augen freihändige Millionen-Förderung des Vereins: Etwa, dass es keine transparente Finanzaufstellung zu den Volumina der einzelnen Projekte gibt. Weiters würden keine Erlöse, Eigenmittel oder Sponsoren in der Kalkulation angeführt. Und das, obwohl das Donauinselfest zahlreiche Sponsoren, aber auch Standvermietungen habe. Unklar bleibe auch, um welche 250 Kultur- und Freizeitveranstaltungen in den Bezirken es sich tatsächlich handle.