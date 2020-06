Rote Nabelschau in Badeschlapfen

Die Reihen in der Halle sind eng und geschlossen, und Bürgermeister Michael Häupl servierte seinen Bezirken ein Thema, mit dem sie beim Wähler wieder reüssieren können. Die Stimmung ist gut, das Thema bewegt Jung und Alt. "Natürlich ist der Gemeindebau Neu eine tolle Ansage", meint ein junger Roter. Für junge Menschen sei es immer schwieriger, eine leistbare Wohnung zu finden. "Wir haben endlich ein Thema mit Symbolkraft", sagt ein langgedienter Funktionär.

"Es ist nicht nur ein wichtiges Signal nach innen, sondern auch für die Wähler", sagt Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf. Sein Bezirk ist reich an traditionsreichen Gemeindebauten, wenn neue dazukommen würden, wäre er stolz: "Ich würde mich freuen, wenn auch in Floridsdorf neue Gemeindebauten errichtet werden", sagt Papai. Doch auch in der dicht verbauten Innenstadt wollen die Sozialdemokraten mit dem Gemeindebau punkten. "Leistbares Wohnen ist immer ein Thema, auch bei uns", sagt Gallus Vögel, Bezirksvorsteher-Stellvertreter im grün regierten Bezirk Neubau. "Wir arbeiten auch in unserem Bezirk intensiv daran."

Nach dem Themen-Feuerwerk am Donnerstag mit Gemeindebauten und Gebührenbremse blieben am Freitag nur mehr kleinere Vorhaben übrig, die die Stadträte den schon etwas müden Genossen einen ganzen Vormittag lang präsentieren durften. Die wichtigsten Themen:

Bildung Künftig gibt es mehr Personal für Sprachförderung in den Kindergärten. Die Zahl der zuständigen Assistenten wird von 120 auf 240 verdoppelt. Dafür werde die Stadt in nächster Zeit 3,6 Millionen Euro investieren, kündigt Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch an. In Erdgeschoß-Zonen von Wohnbauten werden künftig Mini-Campusse entstehen, die Kindergruppen und -gärten sowie Schulklassen unter einem Dach vereinen. Der erste Mini-Campus soll 2018 in Floridsdorf starten.

GesundheitMittlerweile unterschriftsreif ist der Vertrag für eine gemeinsame Betriebsführung des AKH. Damit soll das Kompetenzen-Wirrwarr zwischen Stadt und Bund beendet werden. Laut Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely soll das Papier bald unterzeichnet werden. Unter dem Titel "Medical Hill" soll das AKH künftig international als Forschungszentrum vermarktet werden.

Öffentlicher VerkehrAb 1. April ist die Mobilitätskarte erhältlich, die 377 Euro pro Jahr kosten wird. Sie ist eine Jahreskarte der Wiener Linien, mit der man auch E-Tankstellen, Taxis und Carsharing bargeldlos nutzen kann.

Wirtschaft Mit einem neuen Paket will Wien mehr Start-up-Unternehmen anlocken. Es umfasst Beratung, aber auch günstige Büros für junge, kreative Firmen.