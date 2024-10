Spielsüchtige Buchhalterin zweigte 192.000 Euro von Firmenkonto ab

Die 30-Jährige ist süchtig. Das weiß sie selbst. Doch diese Sucht brachte die Frau am Dienstag vor das Landesgericht für Strafsachen in Wien. Die Buchhalterin hat ihr ganzes Geld in Online-Casinos verspielt. Als sie kein Geld mehr hatte, griff sie schließlich auf das Konto ihrer Firma zu - und überwies sich Schritt für Schritt 192.000 Euro.