Spielsucht: Bankangestellter verzockt fast 500.000 Euro seiner Kunden

Innerhalb von nur fünf Monaten hat der Angestellte einer Bankfiliale in Wien fast 500.000 Euro von den Konten seiner Kunden auf sein eigenes Konto transferiert. Gehabt hat er von dem Geld aber nur wenig - er verzockte alles auf diversen Onlineplattformen. Vor allem Sportwetten haben es dem 31-jährigen Österreicher angetan.

Damit den Kunden die Überweisungen nicht auffielen, stellte der Angeklagte im System ein, dass die Kunden ihre Kontoauszüge erst am Jahresende erhalten.

"So etwas erlebt man nur selten", sagt sein Anwalt Nikolaus Rast beim Prozess am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Strafsachen. Sein wegen Untreue angeklagter Mandant sei zu ihm in die Kanzlei gekommen und habe die Tat von sich aus gestanden. Rast riet ihm, eine Selbstanzeige zu erstatten. Das tat er dann auch.

Ihm sei damals einfach alles zu viel geworden, er wusste, dass alles auffliegen werde. Drei Tage sei er nicht nach Hause gekommen, weswegen seine Frau sogar eine Vermisstenanzeige erstattete.