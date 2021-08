Spezielle Sicherheitsvorkehrungen beim Wiener Derby

Am Sonntag findet um 17 Uhr in der Generali Arena in Wien-Favoriten das Fußball-Bundesligaspiel zwischen FK Austria und SK Rapid Wien statt.

Von der Sicherheitsbehörde wurde für das Stadtderby eine Durchsuchungsordnung gemäß des Sicherheitspolizeigesetzes verordnet. Demnach haben zur Veranstaltungsstätte am Hornplatz nur Menschen Zutritt, die ihre Kleidung und mitgeführten Behältnisse durchsuchen lassen.