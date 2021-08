Mann bedroht Ehefrau bei Streit mit Küchenmesser

Am Donnerstagabend im Bereich der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf kam es zum Streit zwischen zwei Ehepartnern in ihrer Wohnung.

Zwischen einem 55-jährigen Mann und einer 53-jährigen Frau soll es zu einer gegenseitigen leichten Körperverletzung gekommen sein. Die Ehefrau soll die Wohnungsschlüssel an sich genommen haben, um den Mann am Verlassen der Wohnung zu hindern. Der Mann soll sie daraufhin mit einem Küchenmesser bedroht haben.

Die Polizei nahm den tatverdächtigen Mann vorläufig fest und konnte die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Die Ursache des Streits ist nicht bekannt und beide wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurde der 55-Jährige wegen des Verdachts der schweren Nötigung angezeigt.

