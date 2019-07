Sperren Sie Ihre Mitarbeiter nie in einen Kleiderschrank!

Einer unserer jüngsten Blog-Beiträge hat polarisiert. Das freut uns, weil wir gerne diskutieren. Es ermuntert uns aber auch zu einer Klarstellung.

Als wir vergangene Woche all jenen Menschen, denen es in Wien zu laut ist, in einem Kommentar den Rat gaben, doch aufs Land zu ziehen, bekamen wir dazu positive Leserpost. Andere Leserinnen und Leser waren hingegen schwer verärgert - und zwar aus unterschiedlichsten Gründen.

"Lärm ist ein ernst zu nehmendes Phänomen - in der Nacht, also der Melatonin-Produktionszeit des Menschen, ganz besonders. Für den Menschen, egal ob Land- oder Stadtbewohner, ist diese möglichst ungestörte Phase der Melatonin-Produktion und des damit verbundenen Schlafes lebenswichtig", schrieb Leser H. Damit hat er - zugegeben! - Recht.

Wieder andere warfen uns vor, wir würden Partei für Gesetzesbrecher ergreifen. Schließlich ging es in dem Beitrag um den Betreiber einer Rooftop-Bar, der trotz Anrainerbeschwerden wiederholt zu laut und nicht in der Lage war, eine Betriebsanlagengenehmigung vorzulegen - und deshalb schließen musste.

Hier ist Widerspruch nötig: Keinesfalls wollen wir das Fehlen von Betriebsgenehmigungen pauschal zum Kavaliersdelikt erheben. So sind wir etwa strikt dagegen, eine illegale Teigtascherl-Produktion in einer Privatwohnung hochzuziehen und die (mutmaßlich ebenso illegalen) chinesischen Mitarbeiter gemeinsam mit 48 Stangen ganz sicher illegaler Zigaretten in einen Kleiderkasten zu sperren, sobald die Polizei anklopft.