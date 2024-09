Sperre aufgehoben: U4 und S-Bahn fahren wieder durch

In rund 53.000 Stunden Arbeitszeit wurden rund 670 m³ Beton und 111 Tonnen Stahl unter dem Franz-Josefs-Kai verbaut, heißt es von den Wiener Linien. Weitere, kleinere Arbeiten – wie zum Beispiel die Sanierung von Fugen – werden in den kommenden Wochen in der betriebslosen Zeit durchgeführt. Keine Sorge, Auswirkungen auf den Fahrplan wird es dabei nicht geben.