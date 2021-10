Kultur im Grätzel: Das gute Leben im Gemeindebau

Wie ist das mit dem guten Leben?

Dieser Frage geht die Eröffnungsschau der „Soho Studios“ im Ottakringer Sandleitenhof von 12. bis 28. Oktober nach. Auf 1.500 Quadratmetern entstand hier in den vergangenen Monaten ein neues kulturelles Ankerzentrum bzw. ein „neuer Leuchtturm“ der Kultur in den Außenbezirken, wie Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in ihrer Eröffnungsrede am Montag sagte.

Ortskenntnis

In den frisch renovierten Räumlichkeiten des ehemaligen Tröpferlbades im Souterrain des größten Gemeindebaus des Roten Wien findet nun die renommierte Kulturinitiative „Soho in Ottakring“ eine dauerhafte Heimat. Eine perfekte Mischung, denn um die Ankerzentren mit Leben zu erfüllen, brauche es „Akteurinnen und Akteure aus den Grätzeln, die schon dort gearbeitet haben“, so Kaup-Hasler.

Freudig gab sich auch Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ), als Wohnbaustadträtin sozusagen die Hausherrin im Gemeindebau: Sie sei „bin beeindruckt und wirklich zutiefst davon überzeugt, dass uns hier etwas Einzigartiges gelungen ist", sagte sie.