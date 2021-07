Klimaschutz im Gemeindebau - vor der 1er-Stiege

„Doc Chrobak“

Dessen ungeachtet wird das langjährige Engagement von „Doc Chrobak“ in einigen Dienststellen der Stadt Wien durchaus wertgeschätzt. So läuft derzeit in Kooperation mit dem Umweltbundesamt auch in der Kongresssiedlung eine Studie, welche die konkreten Klimaeffekte des sogenannten „Wildblumenrasens“ ermitteln soll (siehe Kasten).

Das Betreten des Rasens vor der 1er-Stiege scheint tatsächlich keine Sünde zu sein. Dazu merkt der Mieterbeirat an: „Er ist betretbar und für Kinder bespielbar. Bei einer Wuchshöhe von zehn bis zwanzig Zentimeter stellt er sich innerhalb von zwölf bis 24 Stunden wieder auf.“

Einer wie Chrobak mag kein Einfacher sein, zumindest aus Sicht der größten Hausverwaltung der Welt, wie Wiener Wohnen auch genannt wird. Um den Wandel des Klimas doch noch zu stoppen, sind positiv Verrückte wie er allerdings sehr hilfreich. Kaum einer kennt die Stadtnatur in seinem Bau besser als er. Kaum jemand kann mehr Interesse daran haben, dass sie intakt bleibt, als er – und alle anderen Bewohner.

Noch etwas spricht in der Kongresssiedlung für den engagierten Mieterbeirat. Der wundert sich selbst: „Ich kenne in meiner Nachbarschaft so gut wie niemanden, der gegen unsere Initiative ist.“