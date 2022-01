So will Wien die Klimawende schaffen

Was wieder zu der geplanten Stadtstraße in der Donaustadt führt. Einmal mehr verteidigte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) das umstrittene Projekt zur Erschließung der Seestadt. „Die Stadtstraße wird 0,1 Prozent der CO 2 -Emissionen der gesamten Stadt ausmachen. Die 3,2 Kilometer lange Straße, auf der nur 50 km/h gefahren werden darf, wird also den Klimawandel in Wien nicht entscheidend beeinflussen.“

"Papiertiger"