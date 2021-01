Situation "kritisch": Wiener Krisenzentren oft überbelegt

Die städtischen Krisenzentren in Wien sind seit Jahren zu voll: Das hat der Stadtrechnungshof in einem am Mittwoch veröffentlichten Nachprüfungs-Bericht festgehalten. Viel zu oft und auch zu lange wird die Gruppenhöchstzahl in den Einrichtungen überschritten. Dieses Problem ist aber nicht neu, es wurde bereits in einem Bericht im Jahr 2015 offen gelegt. Die zuständige MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe) kündigte für heuer die Errichtung eines weiteren Krisenzentrums an.

15 Standorte

Bei den Einrichtungen handelt es sich um Orte, an denen Kinder und Jugendliche im Fall von Krisen vorläufig und befristet untergebracht werden, wenn sie zu Hause nicht mehr ausreichend geschützt sind. Die Magistratsabteilung 11 (Kinder- und Jugendhilfe) betreibt für diese Notfälle 15 derartige Standorte mit 130 Plätzen. Das mittlerweile zu den Krisenzentren hinzugerechnete Sonderkrisenzentrum Drehscheibe verfügt über zehn Plätze.

Der Stadtrechnungshof hat die Krisenzentren schon vor einigen Jahren einer Prüfung unterzogen. Einer der Hauptkritikpunkte waren damals die hohen Auslastungszahlen. Bei der nun erfolgten Nachprüfung (umfasst die Jahre 2017 bis 2019) kam heraus, dass sich die Situation für die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht gebessert hat. Vielmehr seien die schon damals beanstandeten hohen Auslastungszahlen weiter angestiegen und es war eine "häufige, längerfristige Überbelegungen" festzustellen, wie es einleitend im Prüfbericht heißt. Überschreitungen der Gruppenhöchstzahl sollten allerdings nur in pädagogischen Notsituationen zulässig sein.