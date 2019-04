Problemfamilien: 3.500 Wiener Kinder sind in Voller Erziehung

Ist ein Kind durch eine Krisensituation in seiner Familie akut gefährdet, ohne dass Verwandte einspringen könnten, kann eine Unterbringung in sozialpädagogischen Einrichtungen oder bei Pflegeeltern veranlasst werden. 2018 haben sich in Wien rund 3.500 Kinder in Voller Erziehung befunden. 1.800 dieser Kinder waren in Wohngemeinschaften untergebracht, etwa 700 in Pflegefamilien.

In Krisenunterbringungen zur Abklärung einer befürchteten Kindeswohlgefährdung waren im vergangenen Jahr ungefähr 1.060 Kinder, teilte Andrea Friemel von der MA 11, der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, weiters mit. Detaillierte Zahlen wird der Jahresbericht 2018 der MAG ELF enthalten, der erst veröffentlicht wird.