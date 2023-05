Slowakische Uni soll für 750 SFU-Bachelor-Studierende einspringen

Der Rektor der Sigmund Freud Privatuni, Alfred Pritz, hofft, dass die Uni mit Herbst 2024 wieder eine Zulassung für den neuen Medizin-Master bekommt. Es soll eine neue Uniklinik mit Forschung auf unterschiedlichen Abteilungen entstehen: "Das wird mit mehreren Spitälern sein, mit dem Schwerpunkt auf die Spitäler der Stadt Wien. Die Anwälte haben mir gesagt, sie sind Mitte Mai mit den Verträgen fertig", äußerte sich Pritz im Ö1-Morgenjournal.

Ungelöst ist derzeit noch die Frage, was mit den rund 750 Studenten passieren soll, die im laufenden Jahr den Bachelor abschließen. Erfüllt sich die Hoffnung des Rektors ginge es für sie lediglich darum, ein Jahr zu überbrücken.

Zusammenarbeit mit Uni in der Slowakei

Dieses Übergangs- oder Brückenjahr soll statt 12.500 Euro pro Semester nur rund die Hälfte kosten und könnte in Zusammenarbeit mit einer Uni in der Slowakei stattfinden. Teils online, teils in der Slowakei oder möglicherweise in Österreich, auch wenn es sich um ein slowakisches Uni-Angebot handelt. Das würde aufgrund europäischer und österreichischer Vorgaben bei weitem nicht so streng geprüft wie zuletzt die SFU.

Gegenüber dem Ö1-Morgenjournal äußerte sich Jürgen Petersen, Geschäftsführer der AQ Austria zur aktuellen Rechtslage: „Dann wäre das nicht eine solche Prüfung, da können wir dann vom gesetzlichen Rahmen auch nicht so ganz genau hinschauen. Wir würden keine Begutachtungen in der Regel in solchen Fällen machen."