Semesterferien in Wien und NÖ: Staus im Westen befürchtet

In Tirol könnten der Prognose zufolge die Inntalautobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing, die Fernpassstrecke (B179) zwischen Füssen in Bayern und dem Inntal, das Zillertal (B169) oder auch die Eiberg Straße (B173) zwischen Söll und Kufstein und die Loferer Straße (B178) zwischen dem Inntal und dem Bereich St. Johann in Tirol überlastet sein. In Vorarlberg muss man auf der Rheintalautobahn (A14) bei der Abfahrt Richtung Montafon sowie auf der Arlberg Schnellstraße (S16) vor den Tunnelbereichen von Verzögerungen ausgehen. In der Steiermark rechnen die Experten im Ennstal (B320) zwischen Liezen und Schladming mit starkem Verkehrsaufkommen.