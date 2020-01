"Wintermezzo" bringt frischen Schnee für Semesterurlauber

Auch heute geht es noch mit Schnee an der Alpennordseite weiter und erst am Donnerstagmorgen klingen letzte Flocken in der Eisenwurzen ab. Dann jedoch endet dieses "Wintermezzo" mit einer markanten Milderung, weiß Spatzierer.

Zweistellige Plusgrade zu Ferienstart

Hintergrund hierfür ist eine ausgeprägte Tiefdruckaktivität über dem Nordatlantik bis weit in die kommende Woche hinein, Mitteleuropa liegt entsprechend an der Südflanke in einer kräftigen Südwestströmung.

Wiederholt erreichen Tiefausläufer den Alpenraum, somit gestalten sich die kommenden Tage zumindest nach Norden zu auch häufig bewölkt, nass und windig, während der Süden etwas wetterbegünstigt bleibt.