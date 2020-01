Schnee: Unfälle auf den Straßen und ein geräumtes Skigebiet

Bei Skigebieten wird man sich ob des Neuschnees freuen. Trotdem gab es gestern in Tirol bei einigen Skifahrern einen Wermutstropfen: Wegen einer schnell aufziehenden Wetterfront ist am Dienstag das Zillertaler Skigebiet Zillertal Arena und Gerlos leergeräumt worden. Rund 2.000 Tagesgäste mussten die Lift- und Pistenanlagen am Nachmittag verlassen, teilte die Polizei mit. Die Gäste waren mit Nebelbänken und massiven Sichteinschränkungen konfrontiert. Es wurde niemand verletzt.

Die Pistenbediensteten fuhren die Pisten sowie Gastronomiebetriebe ab und begleiteten die Gäste ins Tal. Die Räumung dauerte rund eineinhalb Stunden.

Schon am Dienstag mussten 40 Personen wegen des Wetters aus einer Tiroler Gondelbahn gerettet werden. In Höfen in Tirol (Bezirk Reutte) war ein Baum auf die Seilbahn gestürzt, was eine Weterfahrt unmöglich machte.